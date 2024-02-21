Жена Преснякова Наталья Подольская запустила встречу со свекровью

Наталья Подольская решила отправиться в путешествие в Сочи. Она уехала со своими детьми и сестрой Юлианой. В аэропорту певица неожиданно встретила свою свекровь. 77-летняя Елена Петровна, мать Владимира Преснякова, была очень стильно одета. Она предстала в уггах и белом пуховике, сделала стильную укладку и нанесла макияж.

Случайная, но приятная встреча

Певица поделилась фотографией с мамой своего мужа и своими сыновьями, отметив, что такая случайная, но приятная встреча сделала начало их приключениям, пишет Телепрограмма.

Поклонники отметили, что свекровь Подольской выглядит очень молодо. Певица, которая ранее также высказывала положительное отношение к своей свекрови и называла ее ласково «мамулей», с этим полностью согласилась.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются одной из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Вместе они уже 18 лет. За это время они пережили многое. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей и открыто проявляют нежные чувства друг к другу на публике.