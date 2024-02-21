Мама Гарика Харламова запустила слухи о воссоединении сына с Ковальчук

Мама Гарика Харламова в соцсети поздравила бывшую возлюбленную своего сына Катерину Ковальчук с днем рождения, вызвав слухи о возможном воссоединении пары.

Гарик обычно предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни, но после развода с Кристиной Асмус он был вскоре замечен в отношениях с Катериной. Однако эти отношения также завершились разрывом.

Новость о поздравлении с днем рождения и фотографии с Ковальчук, опубликованные матерью комика, привлекли внимание фанатов и привели к слухам о возможном воссоединении.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках «Гусара». Вскоре они начали свои отношения. Слухи об их романе появились в 2020 году, а в 2021 году пара подтвердила отношения, появившись на открытии ресторана шоумена. На тот момент они не скрывали свои чувства и выглядели очень счастливыми. Возникали даже слухи о возможной свадьбе, так как юморист был якобы сильно влюблен.