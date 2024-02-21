Врач Шуппо провела анализ и запустила информацию, что может привести к ранней деменции

Дело, скорее, в определенных аспектах образа жизни

Известия приводят слова научного руководителя Grand Clinic Ольги Шуппо, которая заявила, что главной причиной ранней деменции не является генетика, а дело, скорее, в определенных аспектах образа жизни.

Многие факторы, такие как иммунитет, питание, социальная активность, реабилитация после коронавирусной инфекции, могут увеличить риск развития этого грозного заболевания. Хроническое воспаление, а также избыток простых углеводов, учитывая их содержание в сладостях и фастфуде, могут способствовать наступлению деменции. Также отмечается, что отсутствие регулярных тренировок головного мозга может ускорить наступление этого состояния и тренировать мозг важно на протяжении всей жизни.