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Врач Шуппо провела анализ и запустила информацию, что может привести к ранней деменции

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Врач Шуппо провела анализ и запустила информацию, что может привести к ранней деменции
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Дело, скорее, в определенных аспектах образа жизни

Известия приводят слова научного руководителя Grand Clinic Ольги Шуппо, которая заявила, что главной причиной ранней деменции не является генетика, а дело, скорее, в определенных аспектах образа жизни. 

Многие факторы, такие как иммунитет, питание, социальная активность, реабилитация после коронавирусной инфекции, могут увеличить риск развития этого грозного заболевания. Хроническое воспаление, а также избыток простых углеводов, учитывая их содержание в сладостях и фастфуде, могут способствовать наступлению деменции. Также отмечается, что отсутствие регулярных тренировок головного мозга может ускорить наступление этого состояния и тренировать мозг важно на протяжении всей жизни.

Информационное агентство «Informing»

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