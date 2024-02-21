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Ревва вместе с женой отправился в путешествие в Бразилию

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Ревва вместе с женой отправился в путешествие в Бразилию
Знаменитости
Источник фото: Александр Ревва / VK

Комик, актер и шоумен Александр Ревва опубликовал в своей соцсети новую фотографию с супругой Анжеликой на пляже в Рио-де-Жанейро, отмечая счастливый момент. 

Ранее в СМИ сообщалось о слухах об эмиграции артиста из России после критики активистами и бойкота на телевидении. 

Этот кадр вызвал положительные отзывы поклонников. Фанаты увидели на фото из Бразилии счастливых супругов. 

Напомним, что Ревва столкнулся с бойкотом на федеральных телеканалах, а его выступление в «Песне года» было вырезано из эфира, пишет Газета.ру. В январе минувшего года и вовсе появились слухи о его эмиграции. По утверждению источников, Александр вернулся назад в Россию из-за финансовых потерь.

Информационное агентство «Informing»

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