Петросян провел видеосвязь после перелома руки и запустил новый анекдот

Юморист Евгений Петросян, сломавший недавно руку при падении на гололеде, вышел на связь с фанатами. Он обратился к своим поклонникам в видеозаписи в телеграм-канале.

78-летний юморист рассказал о происшествии, подчеркнув, что он упал из-за гололеда. Также Петросян уточнил во время разговора, что его рука уже понемногу заживает.

«Шел по улице, споткнулся, упал, гипс. Нет ничего нового и оригинального. Гололед нынче, что поделать», — отметил комик.

Сольный концерт, запланированный на 2 марта 2024 года, все равно состоится

Петросян при этом проявил оптимизм, добавив, что его сольный концерт, запланированный на 2 марта 2024 года, все равно состоится. В конце видеоролика артист поделился анекдотом про гололед.