Врач Малышева запустила новые данные, грозит ли рак из-за имплантов груди

Елена Малышева, ведущая программы «Жить Здорово», во время очередного выпуска передачи опровергла миф о том, что пластическая операция по увеличению груди может привести в будущем к раку.

Исследование подтвердило безопасность имплантов

Она рассказала о проведенном эксперименте с силиконовыми имплантами, используемыми при данной процедуре. Исследование подтвердило их безопасность и успешное приживание в организме без последствий. Малышева также подчеркнула, что материал импланта инертен, поэтому и не оказывает влияния на состояние молочных желез. При правильном уходе импланты могут служить долгие годы.

Таким образом, Елена опровергла утверждения о возможности развития онкологических опухолей в результате процедуры увеличения груди, пишет АиФ.