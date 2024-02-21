Ученые провели исследование и запустили результаты последствий вакцинации от COVID-19

В резульатте нового иммунологического исследования, охватившего 99 млн случаев в восьми странах мира, выяснились некоторые редкие побочные эффекты после вакцинации от коронавируса. Речь идет о воспалении мышечной оболочки сердца (миокардите) и тромбозе головного мозга.

Риски развития серьезных осложнений после заражения COVID-19 значительно выше у людей, чем после вакцинации

Однако сообщается, что серьезные случаи таких побочных эффектов оказались крайне редкими, с одним, двумя, тремя случаями на десятки миллионов сделанных прививок. Сравнение данных до пандемии ковида и после вакцинации показало, что риски развития серьезных осложнений после заражения COVID-19 значительно выше у людей, чем после вакцинации.

Таким образом, вакцинация остается ключевым инструментом для снижения рисков тяжелых осложнений у зараженных пациентов, пишет АиФ.