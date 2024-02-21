Информинг » Здоровье » Ученые провели исследование и запустили результаты последствий вакцинации от COVID-19

Ученые провели исследование и запустили результаты последствий вакцинации от COVID-19

Image 16+
Ученые провели исследование и запустили результаты последствий вакцинации от COVID-19
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

В резульатте нового иммунологического исследования, охватившего 99 млн случаев в восьми странах мира, выяснились некоторые редкие побочные эффекты после вакцинации от коронавируса. Речь идет о воспалении мышечной оболочки сердца (миокардите) и тромбозе головного мозга. 

Риски развития серьезных осложнений после заражения COVID-19 значительно выше у людей, чем после вакцинации

Однако сообщается, что серьезные случаи таких побочных эффектов оказались крайне редкими, с одним, двумя, тремя случаями на десятки миллионов сделанных прививок. Сравнение данных до пандемии ковида и после вакцинации показало, что риски развития серьезных осложнений после заражения COVID-19 значительно выше у людей, чем после вакцинации. 

Таким образом, вакцинация остается ключевым инструментом для снижения рисков тяжелых осложнений у зараженных пациентов, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

Андролог Королев провел анализ и запустил ТОП-5 болезней мужчин после 40 лет

Андролог Королев провел анализ и запустил ТОП-5 болезней мужчин после 40 лет

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые провели исследование и запустили результаты последствий вакцинации от COVID-19

Вчера, 23:28

Врач Малышева запустила новые данные, грозит ли рак из-за имплантов груди

Вчера, 21:53

Врач Шуппо провела анализ и запустила информацию, что может привести к ранней деменции

Вчера, 21:18

Гастроэнтеролог Лебедева провела анализ и запустила худший источник омега-3

Вчера, 20:13

Врачи провели анализ и запустили помогающие бороться с храпом продукты

Вчера, 18:28

Врач Умнов провел исследование и запустил новость об опасности пива для женского здоровья

Вчера, 04:48

Стоматолог Дахкильгов запустил страшные последствия для россиян при использовании зубочисток

Вчера, 01:38

Врач Кашух рассказала о первых симптомах преддиабета

20-02-2024, 21:18

Андролог Королев провел анализ и запустил ТОП-5 болезней мужчин после 40 лет

20-02-2024, 14:18

Опасен ли фастфуд для беременных: шокирующие результаты исследования

17-02-2024, 03:43

8 мифов о сексе, которые приводят к комплексам

15-02-2024, 11:23

Как обнаружить развития рака на ранней стадии, объясняет доктор Берг

10-02-2024, 20:03

«Уйдут морщины и дряблость»: Обычное какао удивительным образом влияет на кожу - она станет сияющей и эластичной

6-02-2024, 12:13

Как COVID-19 изменил увлечение женщин филлерами — теперь это делать опасно

2-02-2024, 17:58

Кардиолог Савкина рассказала, как без лекарств улучшить работу сердца и укрепить сердечную мышцу

2-02-2024, 12:13

Сердце будет, как новое: нужно есть всего 1 недорогой продукт

1-02-2024, 23:23

Врач-кардиолог Тубылова назвала семь признаков слабого сердца: проверьте свое

1-02-2024, 18:43

Врачи признали самый опасный прием пищи, где зашкаливает количество опасных трансжиров

1-02-2024, 16:38

Врач РФ Бирюкова рассказала тулякам о негативном влиянии сосисок на сердце

31-01-2024, 18:33

Генетик Левина назвала продукты для поддержания иммунитета

31-01-2024, 17:43

Новости партнеров
2023
ru-RU