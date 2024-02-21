Постройневшая Кристина Агилера опубликовала фото в мини-платье с цепями

Кристина Агилера, известная американская певица, опубликовала в соцсети снимок в откровенном наряде - мини-платье с цепями, которое выгодно подчеркивает ее постройневшую фигуру, пишет Вечерний курьер.

Стоит отметить, что еще в минувшем году поклонники отметили изменения во внешности певицы и предположили, что она стала следить за здоровьем, уделяет много времени физическим нагрузкам и правильному питанию.

На опубликованном снимке в дополнение к максимально короткому наряду Агилера подобрала длинные кожаные перчатки, серьги-кольца и сияющее колье. Волосы 43-летней певицы были распущены и уложены легкими волнами. Дополнением образа стал макияж с черными стрелками на глазах и нюдовой помадой на губах.

Источник фото: @xtina

Поклонники по достоинству оценили новый образ и внешность Кристины Агилеры.

«Это блеск», «Вы прекрасны», «Королева», - пишут восторженные комментаторы.