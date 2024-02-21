Рената Литвинова запустила фото своей дочери Ульяны в Париже

Режиссер и актриса Рената Литвинова поделилась в своем блоге фото своей дочери Ульяны в Париже. На снимке девушка выходит из подъезда.

Литвинова редко делится кадрами наследницы в социальных сетях

Хотя Литвинова редко делится кадрами наследницы в социальных сетях, это изображение стало, судя по всему, ярким исключением.

Ульяна, родившаяся в 2001 году от Леонида Добровского, получила образование в Европе. Она окончила школу в Париже. Затем дочь актрисы поступила в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Ее профессия – это дизайнер. Иногда девушка представляет свою одежду совместно со звездной матерью.