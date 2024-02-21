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Рената Литвинова запустила фото своей дочери Ульяны в Париже

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Рената Литвинова запустила фото своей дочери Ульяны в Париже
Знаменитости
Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

Режиссер и актриса Рената Литвинова поделилась в своем блоге фото своей дочери Ульяны в Париже. На снимке девушка выходит из подъезда. 

Литвинова редко делится кадрами наследницы в социальных сетях

Хотя Литвинова редко делится кадрами наследницы в социальных сетях, это изображение стало, судя по всему, ярким исключением. 

Ульяна, родившаяся в 2001 году от Леонида Добровского, получила образование в Европе. Она окончила школу в Париже. Затем дочь актрисы поступила в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Ее профессия – это дизайнер. Иногда девушка представляет свою одежду совместно со звездной матерью.

Информационное агентство «Informing»

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