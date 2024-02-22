Журналисты запустила слух: Кологривый разошелся с женой из-за романа с Муцениеце

Расставание Никиты Кологривого и его супруги, возможно, связано с предполагаемым краткосрочным романом актера с коллегой по съемочной площадке Агатой Муцениеце. Об этом пишет KP.RU.

После знакомства в 2021 году их отношения усилились в процессе работы над кинофильмом «Я — медведь». Однако роман был недолгим. Уже к осени актеры прекратили общение.

Уверяют, что Кологривый буквально потерял голову от Муцениеце

Инсайдеры уверяют, что Кологривый буквально потерял голову от Муцениеце, однако сама артистка не желала серьезных отношений с тогда еще женатым мужчиной.

Актер теперь отрицает эти слухи, утверждая, что развод был вызван не романом на стороне, а его загруженным графиком.