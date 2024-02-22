Врач-фониатр провел изучение и запустил результат, как определить лучших любовников по голосу

Исследование, проведенное антропологом Дэвидом Путсом (Пенсильванский государственный университет) и международной командой ученых выявило, что низкий мужской голос вызывает уважение, привлекая внимание большинства женщин.

В эксперименте приняли участие 2647 человек из 22 стран. При этом оценивались различные тембры голосов по критериям грозности, солидности, физической мощи, привлекательности как для долгосрочных, так и для краткосрочных отношений.

Низкий мужской голос оценивался как признак хорошего партнера. Его владельцев считали более опытными и властными.

Высокий тон у женщин может восприниматься как более нежный и женственный

Доктор фониатр Дарья Харина добавила, что высокий тон у женщин может восприниматься как более нежный и женственный, в то время как низкий укажет на сексуальную активность.