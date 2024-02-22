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Диетолог Гусакова провела анализ и сообщила о безопасной дозе кофеина в день

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Диетолог Гусакова провела анализ и сообщила о безопасной дозе кофеина в день
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Не секрет, что не только кофе, но и чай содержит много кофеина. Как говорит диетолог Вероника Гусакова, она рекомендует своим взрослым пациентам не превышать 400 мг кофеина в день.

Кофеин присутствует как в зеленом, так и в черном чае, его количество в одной чашке может варьироваться от 20 до 70 мг. 

Любой вид чая может быть вредным для детей

Для детей любой вид чая может быть вредным. Передозировка кофеином может вызвать у них сильную нервозность, расстройство желудка, бессонницу, а также другие неприятные симптомы.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным рекомендуется ограничить потребление чая. Постоянное употребление этого напитка может способствовать бессоннице, а те, кто страдает гиперчувствительностью ЖКТ, могут испытывать неприятные боли в животе.

Информационное агентство «Informing»

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