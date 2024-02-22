Александр Рогов показал свою сумку за миллион рублей

Стилист Александр Рогов опубликовал в Telegram-канале фото с аксессуаром, пишет Вечерний курьер. Речь идет о сумке стоимостью почти в миллион рублей.

На фото стилист предстал в белой футболке, худи на молнии, темно-коричневых брюках и сером пальто. Также на нем были белые кроссовки, солнцезащитные очки и серебряное кольцо. К своему образу Рогов добавил черную кожаную сумку Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра. На официальном сайте бренда такую сумку можно найти за 989 811 рублей.

Как известно, в январе Александр Рогов стал ведущим «Модного приговора». Он набрал 45% голосов, победив таким образом в голосовании на пост ведущего. Второго места был удостоен актер Игорь Верник (18%), третье место у стилиста Даниила Грачева (16%). Рогов также продолжит вести собственные шоу на YouTube и на телеканале СТС.

Ранее стилист появился в метро в объемной шубе, спортивном костюме, валенках и красной шапке. За нелепое сочетания в одежде Рогова высмеяли пользователи соцсетей.