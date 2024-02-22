Онколог Каприн провел анализ и запустил правду о раке простаты у мужчин

Врач Андрей Каприн рассказал о признаках, которые могут помочь мужчине выявить онкологию, особенно если это касается рака предстательной железы.

Симптомы рака предстательной железы

Симптомы этого онкологического недуга включают в себя недержание мочи, наличие в моче крови, частое пробуждение ночью для похода в туалет, трудности во время мочеиспускания. Кроме того, другие симптомы опухоли могут включать нарушение работы кишечника, повышение температуры, боль в голове.

Если у представителя сильного пола возникают подобные проблемы, то рекомендуется обратиться к врачу. Обследование включает в себя сдачу анализа крови на простатический специфический антиген (ПСА) мужчинам после 45 лет и проведение УЗИ органов малого таза.