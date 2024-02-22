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Невестка Орбакайте провела фотосессию и запустила в Сеть откровенные кадры

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Невестка Орбакайте провела фотосессию и запустила в Сеть откровенные кадры
Знаменитости
Источник фото: @skaaspire15

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, находится в браке с Аленой Красновой уже шесть лет. После переезда в США стиль жизни модели стал более открытым. Девушка часто публикует откровенные фото, вызывая обсуждения у подписчиков соцсетей. 

Последнее фото было сделано на балконе с видом на мегаполис. В обтягивающем белом топе, под которым отсутствует нижнее белье, Алена выставила напоказ свои очарования. 

Ни сама модель, ни ее муж не прокомментировали фотографии

Некоторые из фанатов интересуются, как относится к таким откровенным снимкам ее муж. Впрочем, ни сама модель, ни артист не прокомментировали фотографии. 

Заметим, что в Штатах пара ведет насыщенный образ жизни. Тем не менее в России у супругов возникли финансовые трудности, связанные с налогами и долгами. Так, недавно стало известно, что Краснова задолжала налоговой 80 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

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