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Актер Сергей Рост запустил откровенное высказывание о конфликте с Нагиевым

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Актер Сергей Рост запустил откровенное высказывание о конфликте с Нагиевым
Знаменитости
Источник фото: Сергей Рост / VK

Российский актер театра и кино Сергей Рост, известный своим участием в «Осторожно, модерн!», рассказал о разногласиях, которые возникли между ним и Дмитрием Нагиевым, с которым он работал в одном из телесериалов.

Это не станет преградой для сотрудничества

Несмотря на возникшие между ними проблемы, Рост выразил надежду на то, что в будущем, если они встретятся в новом проекте, это не станет преградой для сотрудничества: «Я считаю, что прав, поэтому обижен. Он, наверное, считает, что прав он. Думаю, если сейчас пересечемся в проекте, то это не станет проблемой».

В последнее время Сергей провел три месяца в больнице из-за болезни. Он не смог встретиться с Нагиевым, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию.

Информационное агентство «Informing»

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