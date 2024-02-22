Актер Сергей Рост запустил откровенное высказывание о конфликте с Нагиевым

Российский актер театра и кино Сергей Рост, известный своим участием в «Осторожно, модерн!», рассказал о разногласиях, которые возникли между ним и Дмитрием Нагиевым, с которым он работал в одном из телесериалов.

Это не станет преградой для сотрудничества

Несмотря на возникшие между ними проблемы, Рост выразил надежду на то, что в будущем, если они встретятся в новом проекте, это не станет преградой для сотрудничества: «Я считаю, что прав, поэтому обижен. Он, наверное, считает, что прав он. Думаю, если сейчас пересечемся в проекте, то это не станет проблемой».

В последнее время Сергей провел три месяца в больнице из-за болезни. Он не смог встретиться с Нагиевым, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию.