Дочь Задорнова опубликовала в сети фото двухлетней внучки юмориста

Елена Задорнова, дочь популярного покойного писателя-сатирика Михаила Задорнова, узаконила свои отношения с ливанцем Али Тартуси. В 2021 году она подарила ему дочь по имени Алиена. 21 февраля этого года девочке исполнилось два года.

Елена выразила свои чувства к малышке в стихах, поздравив дочь с днем рождения в своих социальных сетях. У нее, к слову, также есть еще одна дочь. Девочка родилась в прошлом году. Однако внешность и имя молодая мать держит в секрете.

Источник фото: @hellocelebs

Стоит сказать, что Михаил Задорнов не смог увидеть своих внучек, поскольку они появились на свет после его смерти. В 2016 году у сатирика обнаружили опухоль мозга. Скончался он в 2017 году в московской клинике на 70 году жизни.