Продюсер Кинн объяснил, почему Ротару соперничала с Пугачевой

Режиссер и продюсер из РФ Виктор Кинн подчеркнул, что София Ротару всегда конкурировала с Аллой Пугачевой. Это происходило как из-за своего таланта, так и из-за «большого гонора». Кинн отметил в беседе с Газетой.ру, что у Ротару был красивый голос, она была всегда предана своему украинско-молдавскому образу.

Продюсер подчеркнул, что звезды эстрады действительно недолюбливали друг друга, поскольку на протяжении всего времени соперничали жестко за звание главной певицы СССР. Он также добавил, что артисты, которые не ценят прошлое, не были бы такими популярными, если бы были ограничены только одной республикой в СССР. Кинн утверждает, что Пугачева и Ротару «взрастил Советский Союз».