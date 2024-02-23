Дочь Меладзе Софико опубликовала фотографию с округлившимся животом

Дочь певца Валерия Меладзе объявила о своей беременности в социальной сети. Снимок с округлившимся животом был опубликован на пляже.

Софико, напомним, вышла замуж за Савву Байбакова. Их свадьба состоялась в сентябре 2022 года. У пары пока что нет общих детей.

Стоит отметить, что в октябре 2023 года старшая дочь Меладзе Инга также вышла замуж. Ее мужем стал фотограф Никита Бережный. Валерий присутствовал на свадьбе. Артист исполнил свою хитовую песню «Самба белого мотылька». Этот брак стал вторым для Инги.

Ранее девушка уже была замужем за марокканским журналистом Нори Вергизе. Экс-супруги развелись в 2019 году.