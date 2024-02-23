Певица Брежнева проводит исполнение песен «ВИА Гры» с разрешения Меладзе

Вера Брежнева выражает благодарность своему экс-супругу, Константину Меладзе, после каждого своего выступления. Певица отмечает, что песни, которые исполняет на своих концертах, были созданы композитором, который разрешил бывшей жена гастролировать с композициями женской поп-группы «ВИА Гра».

На своих выступлениях украинская певца исполняет старые треки на русском языке и, единожды, на украинском языке. При этом, в русскоязычных песнях Вера иногда забывает слова.

Интересно: Семейная пара покинула Россию после начала специальной военной операции. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк, расположенный в Подмосковье. В октябре Брежнева подтвердила развод с Меладзе после 8-ми лет счастливого брака. У пары нет общих детей. Исполнительница имеет дочерей, причем от разных отношений.