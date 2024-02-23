Информинг » Знаменитости » Певица Брежнева проводит исполнение песен «ВИА Гры» с разрешения Меладзе

Певица Брежнева проводит исполнение песен «ВИА Гры» с разрешения Меладзе

Image 16+
Певица Брежнева проводит исполнение песен «ВИА Гры» с разрешения Меладзе
Знаменитости
Источник фото: @ververa

Вера Брежнева выражает благодарность своему экс-супругу, Константину Меладзе, после каждого своего выступления. Певица отмечает, что песни, которые исполняет на своих концертах, были созданы композитором, который разрешил бывшей жена гастролировать с композициями женской поп-группы «ВИА Гра». 

На своих выступлениях украинская певца исполняет старые треки на русском языке и, единожды, на украинском языке. При этом, в русскоязычных песнях Вера иногда забывает слова. 

Интересно: Семейная пара покинула Россию после начала специальной военной операции. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк, расположенный в Подмосковье. В октябре Брежнева подтвердила развод с Меладзе после 8-ми лет счастливого брака. У пары нет общих детей. Исполнительница имеет дочерей, причем от разных отношений.

Информационное агентство «Informing»

Костюшкин провел анализ и запустил суд с Киркоровым за плагиат его образа

Костюшкин провел анализ и запустил суд с Киркоровым за плагиат его образа

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Дочь Меладзе Софико опубликовала фотографию с округлившимся животом

Сегодня, 01:48

Певица Брежнева проводит исполнение песен «ВИА Гры» с разрешения Меладзе

Сегодня, 00:53

Дочь Задорнова опубликовала в сети фото двухлетней внучки юмориста

Вчера, 18:58

Продюсер Кинн объяснил, почему Ротару соперничала с Пугачевой

Вчера, 18:08

ТНТ возвращает Филиппа Киркорова в эфир после «почти голой» вечеринки

Вчера, 17:23

Певец Жуков объяснил популярность у молодежи песен из 90-х

Вчера, 17:04

«Ему очень горько»: продюсер рассказал о переживаниях Киркорова

Вчера, 16:33

Брежнева провела концерт на русском языке и неожиданно обратилась к Меладзе

Вчера, 15:18

Озвучена причина смерти советской актрисы Марусич

Вчера, 14:48

Актриса Юлия Снигирь призналась, что возмущена сравнением с коллегой Анной Ковальчук

Вчера, 13:43

Цискаридзе решил прокомментировать скандальные заявления актера Никиты Кологривого

Вчера, 12:38

Данила Козловский принял решение отправится в США, чтобы повидаться с дочкой

Вчера, 12:23

В сети провели премьеру и запустили трейлер документального фильма о Костомарове

Вчера, 11:53

Продюсер Кинн запустил откровение о певице Ирине Понаровской

Вчера, 11:33

Актеру фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниосу провели экстренную операцию, после чего он умер

Вчера, 11:13

Перед смертью Дмитрий Красилов провел съемки в опасном шоу «Выживалити» в Абхазии

Вчера, 11:08

Прилепин запустил предложение о замене в «огоньках» Галкина, Лолиты и Киркорова

Вчера, 10:58

Телеведущая Чурикова запустила заявление, как ее критиковали после ухода Нагиева из «Голоса»

Вчера, 10:38

Продюсер Кинн раскрыл: Пугачева оставила звание Примадонны из-за собственной важности

Вчера, 10:03

Костюшкин провел анализ и запустил суд с Киркоровым за плагиат его образа

Вчера, 10:03

Новости партнеров
2023
ru-RU