«Отправлю тебя на пенсию»: психолог Степанова поссорилась с ведущей Гузеевой

Вероника Степанова стала заметной фигурой со своими критическими высказываниями о знаменитостях российского шоу-бизнеса. Недавно она привлекла внимание Ларисы Гузеевой.

Звезда шоу «Давай поженимся» ответила на ее публикацию с ироничным комментарием. Она выразила сожаление о состоянии психолога, поддержавши при этом одну из подписчиц.

Вероника заявила, что она может легко заменить Ларису в информационном поле

Ответ Степановой не заставил себя долго ждать. В своем телеграм-канале возмущенная Вероника заявила, что она может легко заменить Ларису в информационном поле и даже угрожала отправить ее на пенсию.

Степанова пообещала предоставить статистику просмотров на своем Ютуб, сравнивая ее с популярностью программы на Первом канале. В итоге она все же подтвердила свои слова, публикуя скриншот статистики и гордясь колоссальным числом просмотров за последние 28 дней.