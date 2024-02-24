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Дочка Данилы Козловского донашивает одежду дочери Оксаны Акиньшиной

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Дочка Данилы Козловского донашивает одежду дочери Оксаны Акиньшиной
Знаменитости
Источник фото: @danilakozlovsky_official

Данила Козловский не так давно прибыл в США для того, чтобы отметить четвертый день рождения своей маленькой дочери Оды Валентины, которая является результатом его брака с актрисой Ольгой Зуевой. Сейчас артистка и ее наследница проживают в Америке.

Козловский периодически навещает свою дочь. В честь очередного праздника актер опубликовал свежие фотографии дочери в соцсетях, хотя, как всегда, не показал ее лицо. Но внимательные поклонники обратили внимание на другой факт. Оказалось, что платье, которое надела Ода, ранее принадлежало семилетней Эмме, дочери Оксаны Акиньшиной. 

Источник фото: @DanilaKozlovsky

В минувшем феврале Акиньшина прилетела в Штаты и познакомилась с Одой, подарив ей это платье. Комментируя фотографии, даже сама Оксана отметила, что Ода все еще не снимает этот наряд.

Информационное агентство «Informing»

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Дочка Данилы Козловского донашивает одежду дочери Оксаны Акиньшиной

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