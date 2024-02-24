Маргарита Симоньян заявила, что не понимает позицию артистов, которые покинули Россию в сложное для страны время, пишет teleprogramma.pro.

Журналистка также заявила, что не уважает таких людей.

«У некоторых просто природная русофобия. А часть из этих людей - тупые. Ведь они, когда уезжали, представления не имели, где вообще находится Донбасс, что там происходило», — заявила она.

Она считает, что многих артистов захватила волна, но они не смогли подумать самостоятельно. Симоньян допускает, что они не обязаны все знать, но если знаменитости позволяют себе высказывать бескомпромиссное мнение, то оно должно быть основано на чем-то. В противном случае это очень глупое мнение, отметила журналистка.