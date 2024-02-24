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Супруг Маши Распутиной рассказал, почему она решила уехать из Москвы: раньше певица хотела купить квартиру в Киеве

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Супруг Маши Распутиной рассказал, почему она решила уехать из Москвы: раньше певица хотела купить квартиру в Киеве
Знаменитости
Источник фото: @masharasputina_official

В начале года 59-летняя певица Маша Распутина удивила поклонников заявлением о своем намерении переехать из Москвы в другой город. Во время гастролей артистка публично объявила о своем желании приобрести дом в Краснодарском крае и переехать туда жить. На вопросы о решении Распутиной в разговоре с журналистами «Московского комсомольца» согласился ответить ее муж.

Так, Виктор Захаров заявил, что он полностью поддерживает желание своей жены.

По словам мужа Распутиной, певице было предложено несколько вариантов особняков, из которых она может выбрать. Причем она осталась довольна увиденным.

«Марию в этом вопросе поддерживаю, - говорит Виктор Евстафьевич. — Нам с ней действительно очень нравится Краснодарский край. Там и люди хорошие, и климат прекрасный. Это и есть причина, почему Маша хочет купить там дом. У нас, кстати, в Краснодаре очень много друзей. А моя старшая дочка там даже работала».

Где живет Маша Распутина сейчас

Как известно, сейчас Маша Распутина живет в Подмосковье. Ее роскошный коттедж находится на Рублевском шоссе, где есть все условия для комфортной жизни.

Артистка неоднократно заявляла, что проводит все свое свободное время дома и лишь изредка выезжает в Москву по делам.

Интересный факт:
До начала СВО в Украине Маша Распутина планировала купить недвижимость в Киеве, ведь в детстве часто гостила там у родственников. Однако после прихода к власти Владимира Зеленского артистка резко передумала.

Информационное агентство «Informing»

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