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Хабенский заговорил о возвращении Назарова на сцену в МХТ

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Хабенский заговорил о возвращении Назарова на сцену в МХТ
Знаменитости
Источник фото: @dmitry_nazarov_official

Дмитрий Назаров, более года не выходивший на сцену Московского художественного театра (МХТ), обосновался в Каннах вместе с женой. Они купили квартиру в Каннах (Франция). Пара уехала из РФ, не соглашаясь с политикой страны, и, кроме того, артист не нашел общего языка с худруком учреждения Константином Хабенским. Во Франции Дмитрий продолжает высказывать критику в адрес властей и россиян в своих стихах, что становится основой его редких выступлений перед публикой. 

Хабенский подтвердил, что возвращение Дмитрия Назарова в МХТ не обсуждалось

Гонорары Назарова в России ранее достигали 2-х млн рублей в месяц. Актера уже не ждут в родном театре, хотя он продолжает свое творчество вне родины. Хабенский подтвердил, что его возвращение в МХТ не обсуждалось, а также выразил свое критическое отношение к беглым артистам, пишет Стархит.

Информационное агентство «Informing»

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