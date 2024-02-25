Жена Александра Кузьмина оказалась в спецприемнике и рада этому: фотографировалась в купальнике

Супруга известного продюсера и музыканта Александра Кузьмина уже несколько суток находится в спецприемнике города Можайка. В беседе с журналистами «Московского комсомольца» Наталья сообщила, что в спецприемнике провела уже шесть суток за административное правонарушение.

Задержали после фотосессии в купальнике

Женщина объяснила, что полиция задержала её после фотосессии, которую она организовала для своей новой знакомой. Дело в том, что девушка, с которой её познакомили приятели, фотографировалась в купальнике на капоте её кабриолета. Жена Александра Кузьмина также уточнила, что у её новой подруги возникли крайне серьезные проблемы, но она - Наталья - взяла вину на себя.

«Я решила принести себя в жертву... но это было моей большой ошибкой. Позже она стала даже кидать снег в машину. В итоге оказалась за решеткой я, а не она», - сказала она.

Женщина добавила, что в некотором смысле нахождение в спецприемнике даже пошло ей на пользу. По её словам, она смогла отдохнуть и даже несколько привести себя в порядок. При этом условия содержания она оценила как достаточно хорошие.