Россияне оценили возвращение Хаматовой в РФ

Чулпан Хаматова, известная актриса, которая уехала из РФ после начала событий на Украине, планирует вернуться в страну. Артистка все это время проживала в Латвии, но ее актерская карьера там не достигла успеха, и ей было сложно адаптироваться к местному языку.

Несмотря на сложности, Хаматова выразила желание вернуться в Россию. В связи с этим некоторые граждане выразили свое недовольство. Россияне посоветовали ей оставаться там, где она сейчас находится. Некоторые недовольные интернет-пользователи даже выразили негодование и усталость от ее заявлений о покаянии, пишет АиФ.