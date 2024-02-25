Доходы уехавшего из России Константина Меладзе в 2023 году выросли на кругленькую сумму

Звезды, покинувшие Россию после начала СВО, далеко не бедствуют, хотя многие люди почему-то убеждены, что они остались на «голодном пайке», лишившись возможности давать концерты в РФ.

Продюсер и композитор Константин Меладзе, например, в эмиграции стал зарабатывать даже больше. О доходах экс-мужа Веры Брежневой за два последних года рассказал Telegram-канал Shot.

Доходы Константина Меладзе выросли в 2023 году на 2,7 млн рублей

По информации источника, принадлежащий ему лейбл «Меладзе Мьюзик» в 2023 году принес 19 млн рублей. Если сравнивать с 2022 годом, когда Константин уехал из России, его доходы выросли на 2,7 млн рублей.

Валерий Меладзе, например, от сотрудничества с лейблом брата не отказался. Невзирая на то, что после скандала в Дубае он концертов в РФ почти не дает, все равно неплохо зарабатывает - в других странах его выступления пользуются огромным спросом.

Сотрудничает с лейблом и Вера Брежнева, невзирая на то, что она уже не является женой Константина Меладзе. В лейбле числится и «ВИА Гра», хотя девушки вместе сейчас и не выступают.

Прибыль компании «Меладзе Мьюзик» источник склонен связывать с работой российских стриминговых площадок. В минувшем году каталог площадок пополнился треком бывшей солистки «ВИА Гра» Софии Тарасовой и Константина Меладзе «Почему я?».