Сердце будет как новое: нужно есть всего лишь 1 продукт

Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев выделил несколько преимуществ употребления бананов для человеческого здоровья. Бананы являются очень ценным источником питательных веществ. Один банан, к примеру, содержит 9% суточной нормы калия, это благоприятно влияет на работу сердца и сосудов.

Регулярное употребление этого продукта сможет помочь нормализовать давление, обеспечить человека энергией на протяжении дня. Это происходит из-за высокого содержания углеводов. Однако доктор предупреждает от употребления банана натощак, поскольку это может создать избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Рекомендуется употреблять его в качестве десерта, но не более одного за раз.

Важно всегда соблюдать меру

Для людей с диабетом рекомендуется быть предельно осторожными с употреблением бананов из-за углеводов. Вместо этого можно заменить его грейпфрутом, яблоком, являющимися отличными источниками клетчатки, калия. Подчеркивается также, что бананы могут быть полезны для здоровья, но важно всегда соблюдать меру и, при необходимости, проконсультироваться с лечащим врачом, особенно при наличии каких-либо хронических недугов.