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Кардиолог рассказала, как уберечь себя от инсульта: важно соблюдать несколько правил

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Кардиолог рассказала, как уберечь себя от инсульта: важно соблюдать несколько правил
Здоровье
Фото: freepik.com

Многие люди могут столкнуться с проблемой высокого холестерина. Этот показатель является основной причиной сердечно-сосудистых патологий. 

Может закупоривать артерии

Повышенный холестерин может привести к атеросклерозу, увеличить в несколько раз риск инфаркта или инсульта. Но нужно сказать, что холестерин бывает «хороший» либо «плохой». «Хороший» холестерин, напротив, очищает ткани от жиров, в то же время «плохой» холестерин может закупоривать артерии, формируя в них опасные бляшки. 

Для поддержания баланса каждому взрослому человеку необходимо регулярно следить за питанием, уделить достаточно времени физической активности и прогулкам на свежем воздухе. В рацион полезно включить растительное масло, к примеру, оливковое, способствующее снижению «плохого» холестерина. Однако, надо соблюдать меру для того, чтобы избежать избытка калорий. 

Могут вызывать воспаление и провоцировать диабет

Трансжиры (десерты, фастфуд, плавленые сыры), следует исключить, так как они могут вызывать воспаление и провоцировать диабет или инсульт. Бережное отношение к потреблению мяса также крайне важно. Рекомендуется заменить говядину и свинину жирных сортов на телятину, индейку, кролика, курицу. 

Рыба — это отличный источник здоровья, ее стоит употреблять несколько раз в неделю. Клетчатка, наряду с физической активностью, поможет поддерживать баланс холестерина, улучшать работу ЖКТ, очищая и поддерживая кишечник человека. Избегание стресса и ожирения также важно для здоровья сердца. Правильное питание и достаточный отдых поддержат ваш самый ценный ресурс — это здоровье.

Информационное агентство «Informing»

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