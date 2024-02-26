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После известия о возвращении Пугачевой: Кристина Орбакайте намекнула на приезд в Москву

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После известия о возвращении Пугачевой: Кристина Орбакайте намекнула на приезд в Москву
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Кристина Орбакайте проводит значительное время в Соединенных Штатах, но ее карьера в России столкнулась с неожиданными трудностями. Недавно она участвовала в мероприятиях, таких как «Песня года», и не подозревала о возможных проблемах.

Однако, вернувшись в Москву, концерты Орбакайте начали отменять. Фанаты глубоко огорчены этим и беспокоятся, что они больше не увидят ее на российской сцене. 

Фанаты пытаются угадать, вернулась ли Кристина в столицу

Тем не менее артистка подняла настроение своим последним сообщением, выкладывая фото из гримерки и демонстрируя укладку и макияж, отметив работу салона ее близкого друга Влада Лисовца в Москве. Точная дата фотографии неизвестна, поэтому фанаты пытаются угадать, вернулась ли Кристина в столицу или просто рекламирует бизнес своего друга, пишет 7Дней.

Информационное агентство «Informing»

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