Информинг » Знаменитости » Актриса Наталья Гвоздикова раскрыла, что думает о жителях столицы

Актриса Наталья Гвоздикова раскрыла, что думает о жителях столицы

Image 16+
Актриса Наталья Гвоздикова раскрыла, что думает о жителях столицы
Знаменитости
Источник фото: StarHit

Наталья Гвоздикова выразила свое уважение к москвичам, называя их отзывчивыми и добрыми. Звезда кино подчеркнула щедрость жителей российской столицы, готовых поделиться с другими даже последним, основываясь на собственном опыте. Она признала Москву своим домом, отмечая, что провела здесь большую часть своей жизни. Актриса подчеркнула, что для нее столица - не просто уютное место с ресторанами и музеями, а что-то намного более значимое.

В интервью артистка развеяла миф о Савелии Крамарове

В интервью артистка развеяла миф о Савелии Крамарове, уточнив, что актер действительно выражал ей свое намерение жениться, но в то время она уже была замужем, а история о возможном предложении была целиком выдумана журналистами. К тому же народная артистка России поделилась воспоминаниями о славе в молодости, вспомнив, как толпы поклонников преследовали ее, писали письма, признавались в любви, пели серенады, хотя при этом ее брак оставался одним из самых прочных в шоу-бизнесе.

Информационное агентство «Informing»

Супруг Маши Распутиной рассказал, почему она решила уехать из Москвы: раньше певица хотела купить квартиру в Киеве

Супруг Маши Распутиной рассказал, почему она решила уехать из Москвы: раньше певица хотела купить квартиру в Киеве

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актриса Наталья Гвоздикова раскрыла, что думает о жителях столицы

Сегодня, 19:13

После известия о возвращении Пугачевой: Кристина Орбакайте намекнула на приезд в Москву

Сегодня, 17:38

Доходы уехавшего из России Константина Меладзе в 2023 году выросли на кругленькую сумму

Вчера, 21:18

Россияне оценили возвращение Хаматовой в РФ

Вчера, 18:48

Жена Александра Кузьмина оказалась в спецприемнике и рада этому: фотографировалась в купальнике

Вчера, 06:13

Супруг Маши Распутиной рассказал, почему она решила уехать из Москвы: раньше певица хотела купить квартиру в Киеве

24-02-2024, 18:18

Хабенский заговорил о возвращении Назарова на сцену в МХТ

24-02-2024, 17:58

Маргарита Симоньян заявила, что не понимает позицию артистов, которые покинули Россию

24-02-2024, 12:38

Дочка Данилы Козловского донашивает одежду дочери Оксаны Акиньшиной

24-02-2024, 11:33

«Отправлю тебя на пенсию»: психолог Степанова поссорилась с ведущей Гузеевой

23-02-2024, 21:23

Дочь Меладзе Софико опубликовала фотографию с округлившимся животом

23-02-2024, 01:48

Певица Брежнева проводит исполнение песен «ВИА Гры» с разрешения Меладзе

23-02-2024, 00:53

Дочь Задорнова опубликовала в сети фото двухлетней внучки юмориста

22-02-2024, 18:58

Продюсер Кинн объяснил, почему Ротару соперничала с Пугачевой

22-02-2024, 18:08

ТНТ возвращает Филиппа Киркорова в эфир после «почти голой» вечеринки

22-02-2024, 17:23

Певец Жуков объяснил популярность у молодежи песен из 90-х

22-02-2024, 17:04

«Ему очень горько»: продюсер рассказал о переживаниях Киркорова

22-02-2024, 16:33

Брежнева провела концерт на русском языке и неожиданно обратилась к Меладзе

22-02-2024, 15:18

Озвучена причина смерти советской актрисы Марусич

22-02-2024, 14:48

Актриса Юлия Снигирь призналась, что возмущена сравнением с коллегой Анной Ковальчук

22-02-2024, 13:43

Новости партнеров
2023
ru-RU