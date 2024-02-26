Актриса Наталья Гвоздикова раскрыла, что думает о жителях столицы

Наталья Гвоздикова выразила свое уважение к москвичам, называя их отзывчивыми и добрыми. Звезда кино подчеркнула щедрость жителей российской столицы, готовых поделиться с другими даже последним, основываясь на собственном опыте. Она признала Москву своим домом, отмечая, что провела здесь большую часть своей жизни. Актриса подчеркнула, что для нее столица - не просто уютное место с ресторанами и музеями, а что-то намного более значимое.

В интервью артистка развеяла миф о Савелии Крамарове

В интервью артистка развеяла миф о Савелии Крамарове, уточнив, что актер действительно выражал ей свое намерение жениться, но в то время она уже была замужем, а история о возможном предложении была целиком выдумана журналистами. К тому же народная артистка России поделилась воспоминаниями о славе в молодости, вспомнив, как толпы поклонников преследовали ее, писали письма, признавались в любви, пели серенады, хотя при этом ее брак оставался одним из самых прочных в шоу-бизнесе.