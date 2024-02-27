Седокова показала пышную грудь в откровенном корсете

Опубликовав новую фотографию в своей соцсети, 41-летняя Анна Седокова продемонстрировала смелый образ.

Артистка предстала в белом корсете без бретелей

На последних фотографиях она сидит в кресле перед зеркалом с видеокамерой. В белом корсете без бретелей, подчеркивающем ее формы, артистка предстала перед своими подписчиками. Декольте корсета обнажает часть пышной груди звезды. Также Анна примерила джинсы, дополнила образ макияжем smoky eyes и волнистыми волосами. Красный маникюр становится еще одним заметным акцентом.

Ранее Седокова представляла неоднократно откровенные образы, позируя в вызывающих нарядах и провокационных образах.