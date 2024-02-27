«Шерлок Холмс» Василий Ливанов оценил провалы Чулпан Хаматовой за рубежом

Василий Ливанов, народный артист РСФСР, высказал свое мнение о Чулпан Хаматовой, отметив неудачи актрисы, которые ее преследуют в Латвии, пишет АиФ.

Ливанов считает, что причина неуспеха Хаматовой не связана с языковыми трудностями, так как она, по словам актера, владеет латышским языком. Он высказал предположение, что Чулпан попросту потеряла свой профессионализм, увлекаясь «русофобией». Ливанов также подчеркнул, что в искусстве важен профессионализм, а всю свою энергию следует направлять в творческий процесс:

«Так бывает, когда думаешь не об искусстве, а ерундой занимаешься, энергию тратишь не туда».

Критикуя тех, кто оправдывает кинозвезду, Василий Борисович сказал, что невозможно заставить говорить плохо о своей Родине, если сам человек этого не захочет.