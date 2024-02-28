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Аглая Тарасова ищет донора спермы на футбольном поле, чтобы зачать ребенка

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Аглая Тарасова ищет донора спермы на футбольном поле, чтобы зачать ребенка
Знаменитости
Источник фото: @aglayatarasova

Премьера комедии «Морозко» с актерами Никитой Ефремовым и Аглаей Тарасовой назначена на 6 марта. Она пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. 

Трейлер ленты уже был представлен в Сети

Трейлер ленты уже был представлен в Сети, демонстрируя зрителю героиню, узнающую, что у нее остался всего один день для зачатия ребенка. В сюжете женщина ищет донора спермы на футбольном поле, пишет ИА InterMedia. 

В картине также участвуют Андрей Федорцов, Николай Наумов, Алиса Руденко, Гоша Куценко и не менее известные другие талантливые российские киноактеры. 

Режиссер Юлия Лысова, вдохновленная личной историей, создавала терапевтическую комедию, обращенную к вопросам поиска смысла и одиночества в современном городе. «Морозко» предложит зрителям увлекательное путешествие и продемонстрирует жажду к поискам настоящей любви.

Информационное агентство «Informing»

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