Галкину запрещен въезд в Россию, Пугачева может вернуться

3 марта 2022 года семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина* была замечена в московском аэропорту, пишет womanhit.ru. Позднее вся страна узнала, что звездные супруги покинули Россию и обосновались в Израиле.

Пугачева и Галкин* оказались в числе первых, кто поспешил улететь из страны после начала СВО. С тех пор супруги вместе с детьми живут в Израиле и на Кипре. Галкин* продолжил свою концертную деятельность. Он выступает за границей и на своих концертах делает заявления, высмеивающие Россию и дискредитирующие ее армию.

Алла Борисовна может вернуться на родину

Алла Пугачева старается не высказываться на политические темы. Она лишь назвала россиян «холопами и рабами», но о вооруженных силах РФ ничего не говорила. Это означает, что Алла Борисовна может вернуться на родину в любой момент, что она и делала несколько раз - посещала Москву на короткое время. Однако ее мужу путь домой заказан, о чем заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — сказал Бастрыкин.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ