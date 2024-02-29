Дозорный у окна: кто оберегает покой Пугачевой и ее семьи

Максим Галкин* (признан иноагентом) часто публикует в соцсети семейные кадры, в отличие от своей супруги, которая не столько активна и не общается со своими подписчиками в сети, пишет 7days.ru. Алла Пугачева предпочитает держатся в тени. Певица не отреагировала на новость о том, что в России готовится к выходу ее новый альбом с песнями, которые она исполняла на юбилейном концерте в 2019 году.

Поклонники подозревают, что выпуском альбома занималась не она и вообще Алла Борисовна не имеет к этому никакого отношения.

Умный пес ограждает Пугачеву от незваных гостей

Зато супруг Примадонны редко делает перерыв в общении с подписчиками. Недавно Галкин* показал, кто оберегает Примадонну. Речь идет о домашнем питомце - собаке породы шипперке. Это умный пес, который ограждает Пугачеву от незваных гостей.

Шоумен опубликовал в сети видео, которое подписал кратко: «Дозорный».

В кадрах пес по команде забирается на диван и, став на задние лапы, выглядывает в окно. Однако неизвестно, где именно сейчас проживает звездное семейство: на Кипре или в Израиле. По некоторым сведениям, Пугачева планирует переехать в Лондон из-за климата. Можно сказать лишь то, что в свежем ролике видно, что за окном светит солнце и тепло.