В Перми отменили снова концерт Олега Майами.

Концерт планировали провести 17 марта, но организаторы через соцсети сообщили об его отмене. Все купленные билеты можно сдать и вернуть деньги. К посту об отмене концерта прикрепили форму, заполнив которую можно получить сумму, потраченную на билеты, обратно.

«К сожалению, концерт Олега Майами в Перми 17 марта не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится на странице шоу в соцсети.

Стоит отметить, что Олег Майами должен был выступить в Перми еще в ноябре 2023 года. Но тогда организаторы перенесли концерт на 17 марта 2024 года. И вот снова стало известно, что концерта этого исполнителя в Перми не будет в марте.