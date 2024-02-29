Митя Фомин показал свой загородный дом: Лаура Джугелия отметила наличие интересных экспонатов

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин решил показать Лауре Джугелие свой загородный дом. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки, пишет Bimru.

Дом певца выглядит очень стильно и выполнен из природных материалов. Во время экскурсии журналистка отметила, что в доме находится много интересных экспонатов. К примеру, в ванной комнате висит портрет самого Фомина в полуобнаженном виде. К тому же артист добавил, что еще несколько схожих картин хранится в кладовке.

Источник фото: YouTube

Как рассказал Фомин, его хобби является коллекционирование наперстков из разных стран мира. Также имеется много ретро-журналов и раритетной посуды, которая досталась ему от его матери.

Источник фото: YouTube

Также Джугелия отметила потолки на втором этаже - балки в стиле шале. Как рассказал Фомин, ремонтная бригада сделала их по его желанию. Имеется в доме и грузовой лифт для подъема тяжелых вещей на чердак.