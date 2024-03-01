Юрий Чурсин рассказал об удивительной особенности актера Павла Прилучного

Актер Юрий Чурсин рассказал о том, какую удивительную особенность он заметил у своего коллеги Павла Прилуного.

Вместе они снялись в остросюжетной исторической драме о событиях, происходящих в Российской империи с 1814 по 1826 годы, сериале «Союз спасения. Время гнева», пишет «ВокругТВ».

Чурсин в сериале сыграл генерала Александра Чернышева — одного из наиболее могущественных государственных деятелей Российской империи XIX века. Прилучный же воплотил образ полковника Пестеля. О том, как Прилучный работал на съемочной площадке и что удивило Чурсина, он рассказал журналистам издания.

Прилучный не успокаивается на кадре, если не чувствует итоговой гармонии

«Как он отыскивает, чувствует фазы, где у него, если вдруг что-то куда-то пошло не в ту сторону, моментально находит ход для исправления, он не успокаивается на кадре, если не чувствует итоговой гармонии», — объяснил Чурсин.

Ранее Павел Прилучный тоже рассказал о работе над этим сериалом. Он отметил, что на съемочной площадке были собран сильный актерский состав и все стремились максимально точно отыграть свои роли, несмотря на все сложности, с которыми им приходилось сталкиваться.