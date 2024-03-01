Информинг » Знаменитости » Юрий Чурсин рассказал об удивительной особенности актера Павла Прилучного

Юрий Чурсин рассказал об удивительной особенности актера Павла Прилучного

Image 16+
Юрий Чурсин рассказал об удивительной особенности актера Павла Прилучного
Знаменитости
Источник фото: @bugevuge

Актер Юрий Чурсин рассказал о том, какую удивительную особенность он заметил у своего коллеги Павла Прилуного.

Вместе они снялись в остросюжетной исторической драме о событиях, происходящих в Российской империи с 1814 по 1826 годы, сериале «Союз спасения. Время гнева», пишет «ВокругТВ».

Чурсин в сериале сыграл генерала Александра Чернышева — одного из наиболее могущественных государственных деятелей Российской империи XIX века. Прилучный же воплотил образ полковника Пестеля. О том, как Прилучный  работал на съемочной площадке и что удивило Чурсина, он рассказал журналистам издания.

Прилучный не успокаивается на кадре, если не чувствует итоговой гармонии

«Как он отыскивает, чувствует фазы, где у него, если вдруг что-то куда-то пошло не в ту сторону, моментально находит ход для исправления, он не успокаивается на кадре, если не чувствует итоговой гармонии», — объяснил Чурсин.

Ранее Павел Прилучный тоже рассказал о работе над этим сериалом. Он отметил, что на съемочной площадке были собран сильный актерский состав и все стремились максимально точно отыграть свои роли, несмотря на все сложности, с которыми им приходилось сталкиваться.

Информационное агентство «Informing»

Седокова показала пышную грудь в откровенном корсете

Седокова показала пышную грудь в откровенном корсете

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Клава Кока поделилась впечатлениями от концерта в Архангельске

Сегодня, 01:03

Юрий Чурсин рассказал об удивительной особенности актера Павла Прилучного

Сегодня, 00:23

Проживающий в США Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе

Вчера, 21:23

В Перми отменили снова концерт Олега Майами

Вчера, 21:23

Митя Фомин показал свой загородный дом: Лаура Джугелия отметила наличие интересных экспонатов

Вчера, 19:03

Дозорный у окна: кто оберегает покой Пугачевой и ее семьи

Вчера, 04:13

Галкину запрещен въезд в Россию, Пугачева может вернуться

Вчера, 00:28

Аглая Тарасова ищет донора спермы на футбольном поле, чтобы зачать ребенка

28-02-2024, 00:23

«Шерлок Холмс» Василий Ливанов оценил провалы Чулпан Хаматовой за рубежом

27-02-2024, 11:03

Седокова показала пышную грудь в откровенном корсете

27-02-2024, 02:23

Актриса Наталья Гвоздикова раскрыла, что думает о жителях столицы

26-02-2024, 19:13

После известия о возвращении Пугачевой: Кристина Орбакайте намекнула на приезд в Москву

26-02-2024, 17:38

Доходы уехавшего из России Константина Меладзе в 2023 году выросли на кругленькую сумму

25-02-2024, 21:18

Россияне оценили возвращение Хаматовой в РФ

25-02-2024, 18:48

Жена Александра Кузьмина оказалась в спецприемнике и рада этому: фотографировалась в купальнике

25-02-2024, 06:13

Супруг Маши Распутиной рассказал, почему она решила уехать из Москвы: раньше певица хотела купить квартиру в Киеве

24-02-2024, 18:18

Хабенский заговорил о возвращении Назарова на сцену в МХТ

24-02-2024, 17:58

Маргарита Симоньян заявила, что не понимает позицию артистов, которые покинули Россию

24-02-2024, 12:38

Дочка Данилы Козловского донашивает одежду дочери Оксаны Акиньшиной

24-02-2024, 11:33

«Отправлю тебя на пенсию»: психолог Степанова поссорилась с ведущей Гузеевой

23-02-2024, 21:23

Новости партнеров
2023
ru-RU