Клава Кока поделилась впечатлениями от концерта в Архангельске

В Архангельске прошел долгожданный концерт популярной молодежной певицы Клавы Коки, ставший ее первым сольным выступлением после продолжительного перерыва.

Это был один из самых лучших моментов для певицы за последнее время

Несмотря на сильное волнение перед выступлением, артистка порадовалась теплому приему фанатов и призналась, что это был один из самых лучших моментов за последнее время.

В своих социальных сетях Клава поделилась восторженными впечатлениями: «Слов нет. Это было невероятно, лучший момент за последнее время. Очень скучала, так вас всех люблю! Помню, как на первые сольники приходило 50 человек, сейчас тысячи человек приходят, друг друга зажигаем. Мурашки...».

Певица выразила желание создавать более масштабные концерты, понимая, что она целиком и полностью готова к новым стадионным выступлениям, сообщает 29.ru.