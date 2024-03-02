«Гены знаменитой бабушки»: Внучатая племянница Бабкиной решила начать музыкальную карьеру

Внучатая племянница Надежды Бабкиной, 29-летняя Ксения Аверьянова начинает свою музыкальную карьеру. Как продюсер и человек, интересующаяся кино и телевидением, девушка решила расширить свои творческие горизонты и представила пользователям свой дебютный трек под псевдонимом AVERYANOVA. Новая песня называется «Сердце на замок», пишут Аргументы и Факты.

Композиция рассказывает о теме несчастной любви и измены со стороны партнера. Ксения Аверьянова заслужила положительные отзывы в сети за свои вокальные данные и трогательность исполнения. Помимо музыкальной деятельности, также талантливая внучка Бабкиной работает над кинопроектами, в частности, она планирует съемки фильма про Донбасс.