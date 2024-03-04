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Актер Ливанов ответил правнучке Чкалова, призвавшей к ядерным ударам по территории РФ

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Актер Ливанов ответил правнучке Чкалова, призвавшей к ядерным ударам по территории РФ
Знаменитости
Источник фото: @poslespektakly

Актер Василий Ливанов прокомментировал слова правнучки Героя Советского Союза Валерия Чкалова, Дарьи Богдановой, о том, что по РФ следует нанести ядерные удары.

Она уверена, что только это позволит «нормализовать процессы в голове» россиян, пишет АиФ.

На слова Богдановой Ливанов отреагировал довольно жестко. Он посоветовал ей сходить к психиатру. По его мнению, она, как и некоторые другие потомки знаменитых династий, спекулирует на именах своих знаменитых предков. Об этом ранее заявлял и актер Станислав Садальский.

«Конечно, она это делает, чтобы обратить на себя всеобщее внимание. Больше ни для чего. Других возможностей у нее нет, и ни большого ума, ни таланта никакого нет. Так что она надеется такими гадостями, мерзостями обратить на себя внимание. Потому что ее никто не знает», - уверен Ливанов.

Он назвал Дарью Богданову «молью и ничтожеством», добавив, что так следует говорить о тех, кто сейчас критикует российскую «военную спецоперацию» на украинской территории.

Информационное агентство «Informing»

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