Отмененный Киркоров впервые после бойкота выступил в Москве и оскандалился

Филипп Киркоров вновь вернулся на сцену и принял участие в концерте в Москве, приуроченном к Международному женскому дню. На данном мероприятии поп-король выступил в новом образе, пишет Телепрограмма, а также пригласил на сцену коллегу Николая Баскова, с которым, предположительно, исполнил дуэтную песню к весеннему празднику.

После выступления возник скандал

Однако сразу после выступления возник скандал. Дело в том, что журналисты ожидали Киркорова для вопросов. Певец отказался выходить к репортерам, его менеджер предостерег от появления за кулисами журналистов.

Это событие произошло после нескольких месяцев, проведенных Филиппом в тени, связанной со скандалом после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певец вернулся на сцену, активно участвует в различных проектах, но пытается всячески избегать неудобных вопросов.