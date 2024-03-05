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Продюсер Фадеев назвал свой экс-проект Serebro «ужасом» и «адом»

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Продюсер Фадеев назвал свой экс-проект Serebro «ужасом» и «адом»
Знаменитости
Источник фото: @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев на своей странице в соцсети высказался о группе Serebro.

Он назвал этот проект «ужасом» и «адом», отметив, что он принес ему много различных эмоций, и не всегда положительных. Так продюсер ответил на вопрос, с какими тремя словами у него ассоциируется группа, но добавил, что с этим же коллективом у него ассоциируется слово «счастье».

Фадеев отметил, что у него были и другие проекты. Для певицы Линды он подобрал слова «первенец», «гордость» и «разочарование». А про Глюкозу Фадеев написал: «труд», «интрига», «любовь».

Информационное агентство «Informing»

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