Певец Филипп Киркоров не смог добиться того, чтобы ему снизили налог на имущество

Певец Филипп Киркоров не смог добиться того, чтобы ему снизили земельный налог на имущество.

Он через Московский городской суд попытался добиться от столичного департамента городского имущества снижения кадастровой стоимости квартиры. Это позволило бы ему платить меньший налог, пишет Газета.ру. Информация об иске артиста есть в картотеке московских судов.

Судья отказал артисту в удовлетворении его иска 4 марта 2024 года.

У артиста обнаружили «лишние долги»

Адвокат Киркорова утверждает, что у артиста обнаружили «лишние долги». При этом, уточнил защитник, исполнитель погасил завышенный долг, пусть и собирается оспорить его в суде. Киркоров просил установить по состоянию на 1 января 2021 года стоимость его квартиры в размере 229 477 000 рублей. Сам же долг составлял 318 042 513 рублей. Затем была проведена экспертиза, которая не показала нарушений. Поэтому добиться снижения налога Киркорову не удалось.