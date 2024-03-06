Стас Михайлов вспомнил, как «дал по морде» Сергею Шнурову из-за оскорбительной песни о нем и Фриске

Стас Михайлов на шоу Басты «Вопрос Ребром» вспомнил о драке с фронтменом группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, а также раскрыл, что же послужило причиной для подобного выяснения отношений по-мужски.

По словам кумира женщин за 40, речь идет об оскорбительной песне под названием «Любит наш народ».

Начал распекать его творчество

Вначале Шнуров подобрал очень некрасивую рифму к его имени Стас, потом начал распекать его творчество. Но больше всего Михайлова оскорбило то, что Сергей в вышеупомянутой песне тронул и Жанну Фриске. На тот момент певица уже была больна раком и вела борьбу со страшной болезнью.

«А он спел «Стас Михайлов, Жанна Фриске, ..... у народа, что-то там, две сосиски». Ну бредовое что-то. Я его предупредил: «Ты так не делай, потому что закончится плохо», — поведал подробности артист.

Михайлов добавил, что Сергей Шнуров к его предупреждению так и не прислушался. В результате Стас «дал ему по морде», передает «Лента.ру».