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Уехавший из России актер Трескунов ищет деньги на существование в Испании

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Уехавший из России актер Трескунов ищет деньги на существование в Испании
Знаменитости
Источник фото: @sam_treskunov

Семен Трескунов, звезда «Ивановы-Ивановы», объявил о своем стремлении найти работу за пределами РФ. В новом сообщении в соцсети артист рассказал, что наступил тот момент, когда ему необходимы денежные средства для обеспечения своего будущего.

«Этот день приближался, дышал мне в спину, неотвратимо являлся и настиг меня! В поисках работы, которая позволит продолжить существование», - пишет актер.

В посте Семен перечислил свои навыки, такие как копирайтинг, создание концепций для музыкальных видеоклипов, организация творческой работы, управление людьми и другое. Он также выразил готовность к работе или полный рабочий день, или на фрилансе. Трескунов, проживающий в Испании, также подчеркнул, что работа в качестве актера уже не актуальна, пишет news.ru.

Информационное агентство «Informing»

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