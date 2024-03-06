Юлия Паршута рассказала о походе в виртуальный загс с Марком Тишманом

В интервью Ляйсан Утяшевой на ее Ютуб-канале певица Юлия Паршута рассказала о том, как сходила со своим другом и коллегой Марком Тишманом в виртуальный ЗАГС, пишет kp.ru.

«Получили» свидетельство о браке

По ее словам, в 2021 году после показа фильма «Дом Гуччи» они с Марком прогуливались по торговому центру, где наткнулись на розовый аппарат с надписью «Виртуальный ЗАГС». Пара решила просто повеселиться, и они забежали внутрь. Там Юлия и Марк сфотографировались и даже «получили» свидетельство о браке, после чего купили съедобные сладкие кольца.

Юлия и Марк являются творческим тандемом, у них теплые дружеские отношения, и этот брак был просто шуткой. На самом деле Паршута не выходила замуж за Тишмана.

«Никто не понял, что это шутка. И понеслось», — рассказала Паршута.

Надо сказать, поклонники Юлии и Марка давно хотят пару поженить, а история с виртуальным ЗАГсом их только обрадовала.