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«Мудак ты, Стасик»: Пугачева ответила на слова Михайлова — резко врезала артисту

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«Мудак ты, Стасик»: Пугачева ответила на слова Михайлова — резко врезала артисту
Знаменитости
Источник фото: @alla.pgaheva

Ранее СМИ писали, что Стас Михайлов заявил, будто артисты, покинувшие Россию, в конечном итоге вернутся на родину, и сделают это, представ перед обществом на коленях. 

Пугачева заявила, что она не планирует возвращаться в Россию

Однако Алла Пугачева быстро отреагировала на его слова, опубликовав видео, в котором заявила, что она не планирует возвращаться в Россию. Примадонна посоветовала Михайлову идти и зарабатывать деньги, отметив, что нормальные люди не собираются возвращаться в РФ. 

Алла Борисовна оставила оскорбительные комментарии в его адрес, резко садив артиста: «Стасик Михайлов, что с тобой?! Это я, безголосая певица, старая Пугачева. Встала бы перед тобой на колени, да ноги уже не те. Че испугался? Нормальные люди не собираются возвращаться, так что шуруй. Зарабатывай, пока еще можешь. Если уж вернусь, скажу все, что думаю. Че я могу сейчас! М*дак ты, Стасик», — отметила Пугачева.

Информационное агентство «Informing»

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